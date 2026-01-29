Milano
17:35
45.076
-0,14%
Nasdaq
19:10
25.713
-1,19%
Dow Jones
19:10
48.891
-0,25%
Londra
17:35
10.172
+0,17%
Francoforte
17:35
24.309
-2,07%
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 19.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: exploit di Comcast Corporation
New York: exploit di Comcast Corporation
Migliori e peggiori
,
In breve
29 gennaio 2026 - 18.00
Brillante rialzo per il
più grande operatore via cavo degli Stati Uniti
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,17%.
Condividi
Leggi anche
New York: calo per Comcast Corporation
New York: luce verde per Comcast Corporation
New York: giornata depressa per Comcast Corporation
New York: exploit di Palo Alto Networks
Argomenti trattati
Stati Uniti
(132)
·
Comcast
(4)
Titoli e Indici
Comcast
+3,43%
Altre notizie
Comcast, utile trimestrale in calo ma superiore alle attese
Versant completa lo spin-off da Comcast e inizia a trattare sul Nasdaq
New York: ingrana la marcia APA Corporation
Brillante il listino americano, Dow Jones per la prima volta sopra i 49.000 punti
New York: exploit di IBM
New York: brillante l'andamento di FMC Corporation
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto