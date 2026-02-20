Milano 11:11
Piazza Affari: luce verde per il settore assicurativo italiano

In forte aumento l'indice delle società assicurative, che con il suo +1,88% avanza a quota 40.133,41 punti.
