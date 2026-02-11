Milano 13:07
46.373 -0,92%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:07
10.425 +0,68%
Francoforte 13:07
24.942 -0,18%

Il Settore assicurativo italiano in discesa a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Settore assicurativo italiano in discesa a Piazza Affari
Viene venduto parecchio l'indice delle società assicurative, che continua la seduta a 38.274,34 punti.
Condividi
```