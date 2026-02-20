Milano 11:12
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Unipol
(Teleborsa) - Brilla il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, che passa di mano con un aumento del 5,22%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Unipol rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo della società finanziaria e assicurativa rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 20,74 Euro, mentre i supporti sono stimati a 20,18. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 21,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
