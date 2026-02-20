Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Unipol

(Teleborsa) - Brilla il Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, che passa di mano con un aumento del 5,22%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Unipol
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di medio periodo della società finanziaria e assicurativa
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 20,74 Euro, mentre i supporti sono stimati a 20,18. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 21,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)