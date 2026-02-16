Piazza Affari: scambi in positivo per Mediobanca

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto di piazzetta Cuccia
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.
Lo scenario su base settimanale di Mediobanca
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la banca d'affari italiana
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 17,75 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 18,22 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 17,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)