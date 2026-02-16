Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

Piazza Affari: scambi in positivo per Mediobanca

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto di piazzetta Cuccia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.

Lo scenario su base settimanale di Mediobanca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la banca d'affari italiana, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 17,75 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 18,22 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 17,47.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
