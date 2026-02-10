Milano 17:35
USA, Indice costo lavoro (QoQ) nel quarto trimestre

USA, Indice costo lavoro nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,7%, in calo rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,8%).

