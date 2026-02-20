Regno Unito, impennata delle vendite al dettaglio a gennaio

(Teleborsa) - Balzano le vendite al dettaglio in Regno Unito a gennaio. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato un forte incremento dell'1,8% su base mensile, dopo il +0,4% registrato a dicembre e contro il +0,2% del consensus.Anche su base annua si registra una decisa crescita, pari al 4,5%, contro aspettative per un aumento più contenuto del 2,8% e dopo il +1,9% di dicembre. Secondo gli esperti l'impennata sarebbe derivata da una reazione euforica alla presentazione di Budget targati Reeves, che ha porto fine alle incertezze relative alla misura dell'aumento delle imposte n4ecessario per finanziare la spesa pubblica.Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite del 2% su mese, dopo il +0,3% del mese precedente e contro attese per un +0,2%. Su anno, il dato core ha segnato un +5,5% rispetto al +2,5% precedente e al +3,6% atteso.