Regno Unito, vendite al dettaglio dicembre in aumento e sopra attese

(Teleborsa) - Aumentano le vendite al dettaglio in Regno Unito. Secondo l', le vendite retail hanno segnato a dicembre un incremento dello 0,4% su base mensile, dopo il -0,1% registrato a novembre e contro la variazione nulla stimata dal consensus.Su base annua si registra una variazione positiva del 2,5%, contro aspettative per un aumento più contenuto dell'1% e dopo il +1,8% di novembre.Le, sono salite dello 0,3% su mese, dopo il -0,4% del mese precedente e contro attese per -0,2%. Su anno, il dato core ha segnato un +3,1% rispetto al +2,6% precedente e al +1,4% delle attese.