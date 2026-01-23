Milano 22-gen
Regno Unito, vendite al dettaglio dicembre in aumento e sopra attese

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Aumentano le vendite al dettaglio in Regno Unito. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato a dicembre un incremento dello 0,4% su base mensile, dopo il -0,1% registrato a novembre e contro la variazione nulla stimata dal consensus.

Su base annua si registra una variazione positiva del 2,5%, contro aspettative per un aumento più contenuto dell'1% e dopo il +1,8% di novembre.

Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite dello 0,3% su mese, dopo il -0,4% del mese precedente e contro attese per -0,2%. Su anno, il dato core ha segnato un +3,1% rispetto al +2,6% precedente e al +1,4% delle attese.

(Foto: Alexander Kovacs on Unsplash)
