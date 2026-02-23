Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 20/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio

Nuovo spunto rialzista per il FTSE Mid Cap, che guadagna bene e porta a casa un +0,93%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 59.386. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 60.260. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 61.135.

