Milano 9:43
46.601 +0,28%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:43
10.660 -0,25%
25.112 -0,59%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 20/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio

Nuovo spunto rialzista per il FTSE Mid Cap, che guadagna bene e porta a casa un +0,93%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 59.386. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 60.260. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 61.135.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
