Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 20/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 20/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio

Controllato progresso per il maggiore indice americano, che chiude in salita dello 0,69%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'S&P 500 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 6.934. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 7.007,3, mentre il primo supporto è stimato a 6.860,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
