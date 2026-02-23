Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 20/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio
Controllato progresso per il maggiore indice americano, che chiude in salita dello 0,69%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'S&P 500 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 6.934. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 7.007,3, mentre il primo supporto è stimato a 6.860,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)