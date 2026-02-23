Enel, Cattaneo: M&A è previsto in maniera massiccia sul brownfield, USA restano attrattivi

(Teleborsa) - "Sul carbone aspettiamo le decisioni del Ministero
, abbiamo detto qual è la nostra posizione, avendo debito con green bond che ci obbligano alla riduzione di CO2. Tra l'altro, se si tolgono gli ETS c'è un effetto incredibile, perché diventa tra i modi più convenienti
di generare, perché la parte che pesava sul carbone era quella della CO2". Lo ha detto Flavio Cattaneo, CEO
di Enel
, nella conferenza stampa sul nuovo piano al 2028
.
Sulle rinnovabili, ha fatto notare che "l'effetto Trump ha bloccato il greenfield, ha bloccato i tax credit fino a una certa data. Gli americani non fanno mai leggi retroattive. La nostra crescita è quindi basata su brownfield e qualche greenfield che ha già ottenuto le autorizzazioni
con il vecchio pacchetto Biden".
Nel piano "l'M&A è previsto in maniera massiccia sul brownfield
- con possibilità di altro M&A ma principalmente brownfield - nelle rinnovabili solo se hanno profilo di rischio molto basso e in zone ad alta crescita di consumo elettrico. In queste zone sono al primo posto gli Stati Uniti
. So che può sembrare contrarian in questo momento, ma l'energia esula da effetti politici e dei dazi, quindi per noi è un paese attrattivo, oltre ovviamente alla Gemania, ad altri paesi europei e all'Italia".
"In Brasile non siamo interessati a vendere
, crediamo di aver rispettato tutti i criteri della concessione - ha replicato a una domanda sul tema - San Paolo è l'unica grande città del mondo ad avere tutta la rete di distribuzione aerea, mentre altrove è interrata". "Crediamo tecnicamente e legalmente di avere ragione - ha aggiunto - Per fortuna ci sono le leggi nazionali e internazionali, quindi Enel sicuramente non si fa ingiustamente pressare su cose che non hanno logica. Sarebbe anche un cattivo esempio dopo aver firmato il Mercosur. Noi siamo i primi a non volere un blackout, vogliamo risolvere la questione".