Enel, Cattaneo: piano ambizioso e credibile, crescita in accelerazione con aumento investimenti

(Teleborsa) - "Enel presenta oggi un Piano Strategico ambizioso e credibile
, con una forte accelerazione della crescita grazie all'aumento degli investimenti, Brownfield e Greenfield, che porteranno all'ulteriore miglioramento del profilo rischio/rendimento del Gruppo". Lo ha detto il CEO di Enel
, Flavio Cattaneo
, commentando il nuovo piano industriale
, che verrà presentato oggi a Milano in occasione del Capital Markets Day.
"Le azioni manageriali intraprese negli ultimi tre anni ci garantiscono oggi una flessibilità finanziaria per investire nei mercati più dinamici dal punto di vista della domanda elettrica
- ha aggiunto - Grazie alla chiara visibilità sui risultati del Gruppo e all'esecuzione del nostro programma di share buy-back prevediamo di incrementare ulteriormente la remunerazione degli azionisti, con un Utile netto ordinario per azione che aumenterà fino a un valore compreso tra 0,80 e 0,82 euro nel 2028 e che supporterà la crescita del dividendo, grazie ai ritorni delle società controllate a livello internazionale".