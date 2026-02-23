Enel, Cattaneo: non vedo particolari rischi da AI, ma vedo anzi opportunità

Enel

(Teleborsa) - "in alcuni settori come nei call center. Per noi chiaramente è un'opportunità, c'è ovviamente un rischio sociale ma non riguarda Enel, bensì il paese in generale perchè molti lavori sono a rischio con l'AI". Lo ha detto ildi, al Capital Markets Day a Milano."Stiamo rivedendo tutti i processi per raggiungere più efficienza, ma già oggi abbiamo un alto livello di digitalizzazione, con applicazioni 100% in cloud", ha spiegatodel gruppo. "Abbiamo re-immaginato il business e abbiamo rinnovato tutto in termini di customer value chain", ha specificato, aggiungendo che "siamo quindi".Il gruppo ha realizzato, con un anno di anticipo, le efficienze previste dal piano 2023-2025, pari a circa 1 miliardo di euro rispetto alla base di costi del 2022. Con il nuovo piano si prevede ora di realizzare