Enel, Cattaneo: non vedo particolari rischi da AI, ma vedo anzi opportunità

(Teleborsa) - "Non vedo particolari rischi dall'intelligenza artificiale, ma vedo anzi opportunità
in alcuni settori come nei call center. Per noi chiaramente è un'opportunità, c'è ovviamente un rischio sociale ma non riguarda Enel, bensì il paese in generale perchè molti lavori sono a rischio con l'AI". Lo ha detto il CEO
di Enel
, Flavio Cattaneo
, al Capital Markets Day a Milano.
"Stiamo rivedendo tutti i processi per raggiungere più efficienza, ma già oggi abbiamo un alto livello di digitalizzazione, con applicazioni 100% in cloud", ha spiegato Stefano Ciurli, Direttore Global Services
del gruppo. "Abbiamo re-immaginato il business e abbiamo rinnovato tutto in termini di customer value chain", ha specificato, aggiungendo che "siamo quindi on track con le maggiori tecnologie che arrivano sul mercato
".
Il gruppo ha realizzato, con un anno di anticipo, le efficienze previste dal piano 2023-2025, pari a circa 1 miliardo di euro rispetto alla base di costi del 2022. Con il nuovo piano si prevede ora di realizzare ulteriori efficienze per circa 700 milioni di euro entro il 2028
.