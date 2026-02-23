Enel, efficienze per 700 milioni di euro nel nuovo piano con accelerazione su AI

(Teleborsa) - Enel
ha realizzato, con un anno di anticipo, le efficienze previste dal Piano Strategico 2023-2025, pari a circa 1 miliardo di euro rispetto alla base di costi del 2022, e ora prevede ora di realizzare ulteriori efficienze per circa 700 milioni di euro entro il 2028
. È quanto emerge dal nuovo piano 2026-2028
, che prevede investimenti totali per circa 53 miliardi di euro e sarà presentato al Capital Markets Day odierno a Milano.
Per massimizzare la produttività dei propri processi, il Gruppo intende inoltre accelerare l'adozione di strumenti di Intelligenza Artificiale
, digitalizzare le attività core dell'azienda e portare il 100% delle applicazioni su Cloud.
Un altro driver di creazione di valore sarà costituito dal business dei Data Center
. In tale settore, il Gruppo gode di un significativo vantaggio competitivo: in qualità di player integrato di primaria rilevanza in diversi Paesi, può infatti offrire agli operatori di Data Center siti industriali già disponibili (otto sono già stati identificati), connessione alla rete elettrica e fornitura di energia a lungo termine (tramite PPA).