Francoforte: scambi negativi per Evotec
(Teleborsa) - Rosso per Evotec, che sta segnando un calo del 2,16%.

La tendenza ad una settimana di Evotec è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Evotec ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 6,138 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 6,438, mentre il primo supporto è stimato a 5,838.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
