Francoforte: scambi negativi per Evotec

(Teleborsa) - Rosso per Evotec
, che sta segnando un calo del 2,16%.
La tendenza ad una settimana di Evotec
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Evotec
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 6,138 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 6,438, mentre il primo supporto è stimato a 5,838.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)