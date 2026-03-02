Milano 17:16
46.274 -1,98%
Nasdaq 17:16
24.914 -0,19%
Dow Jones 17:16
48.851 -0,26%
Londra 17:16
10.785 -1,15%
Francoforte 17:14
24.695 -2,33%

Francoforte: movimento negativo per Evotec

Francoforte: movimento negativo per Evotec
(Teleborsa) - Composto ribasso per Evotec, in flessione del 2,52% sui valori precedenti.

L'andamento di Evotec nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Le tendenza di medio periodo di Evotec si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 5,792 Euro. Supporto stimato a 5,654. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 5,93.

