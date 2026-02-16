Francoforte: scambi negativi per Evotec

Evotec

Evotec

Germany MDAX

Evotec

(Teleborsa) - Rosso per, che sta segnando un calo del 2,36%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,136 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,988. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,284.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)