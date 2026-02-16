Milano 17:26
Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Evotec
(Teleborsa) - Rosso per Evotec, che sta segnando un calo del 2,36%.

Il movimento di Evotec, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


La tendenza di breve di Evotec è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,136 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,988. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,284.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
