Francoforte: scambi negativi per Evotec

(Teleborsa) - Rosso per Evotec
, che sta segnando un calo del 2,36%.
Il movimento di Evotec
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
La tendenza di breve di Evotec
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,136 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,988. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,284.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)