Francoforte: su di giri Evotec

Evotec

Evotec

Germany MDAX

Evotec

Evotec

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,86%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6,499 Euro con primo supporto visto a 6,229. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6,095.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)