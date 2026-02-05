Francoforte: scambi negativi per Evotec

Evotec

Germany MDAX

Evotec

Germany MDAX

Evotec

(Teleborsa) - Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,83%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6,339 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 6,169. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6,509.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)