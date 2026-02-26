Milano 10:26
Si muove in ribasso Gerresheimer a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per la società di packaging, che tratta in perdita del 13,67% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Gerresheimer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del produttore di contenitori segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 15,14 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 16,38. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 14,36.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
