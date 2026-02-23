New York: andamento rialzista per Seagate Technology

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda americana attiva nel settore storage
, che avanza bene del 2,69%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Seagate Technology
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 429,4 USD con primo supporto visto a 408,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 394,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)