New York: andamento rialzista per Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

Nasdaq 100

Seagate Technology

indice dei titoli tecnologici USA

leader nella produzione di driver per hard-disk

(Teleborsa) - Seduta positiva per l', che avanza bene del 2,69%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di medio periodo delconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 429,4 USD con primo supporto visto a 408,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 394,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)