New York: andamento rialzista per Seagate Technology

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda americana attiva nel settore storage, che avanza bene del 2,69%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Seagate Technology rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 429,4 USD con primo supporto visto a 408,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 394,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
