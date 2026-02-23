Parigi: scambi al rialzo per Carrefour

colosso della grande distribuzione

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 2,42%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve delè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 15,76 Euro e supporto a 15,52. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 16,01.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)