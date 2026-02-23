Milano 9:50
Parigi: scambi al rialzo per Carrefour

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso della grande distribuzione, che avanza bene del 2,42%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Carrefour rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve del colosso retail è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 15,76 Euro e supporto a 15,52. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 16,01.

