Parigi: scambi al rialzo per Carrefour

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso della grande distribuzione
, che avanza bene del 2,42%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Carrefour
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve del colosso retail
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 15,76 Euro e supporto a 15,52. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 16,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)