Milano 9:51
46.752 +0,60%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:51
10.677 -0,09%
25.156 -0,41%

Piazza Affari: BFF Bank, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Ottima performance per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che scambia in rialzo del 5,41%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di BFF Bank rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,374 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,586. Il peggioramento di BFF Bank è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,242.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
