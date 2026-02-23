Piazza Affari: BFF Bank, quotazioni alle stelle

banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione

FTSE Italia Mid Cap

BFF Bank

indice delle società a media capitalizzazione

BFF Bank

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 5,41%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,374 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,586. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,242.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)