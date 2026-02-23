Piazza Affari: pioggia di acquisti su Fiera Milano

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi
, che tratta in rialzo del 4,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Fiera Milano
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,2%, rispetto a +0,8% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'esame di breve periodo di Fiera Milano
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,397 Euro e primo supporto individuato a 7,957. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,837.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)