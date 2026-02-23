Milano 9:52
46.743 +0,58%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:52
10.679 -0,08%
25.156 -0,41%

Piazza Affari: pioggia di acquisti su Fiera Milano

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che tratta in rialzo del 4,17%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Fiera Milano mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,2%, rispetto a +0,8% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'esame di breve periodo di Fiera Milano classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,397 Euro e primo supporto individuato a 7,957. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,837.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
