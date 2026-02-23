Piazza Affari: pioggia di acquisti su Fiera Milano

illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,17%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,2%, rispetto a +0,8% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,397 Euro e primo supporto individuato a 7,957. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,837.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)