Piazza Affari: calo per Safilo

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di occhiali da sole e da vista
, che passa di mano con un calo del 2,11%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Safilo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,25%, rispetto a -0,99% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Tecnicamente, la big dell'occhialeria
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,168 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,023. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,313.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)