Milano 14:01
45.828 +0,66%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 14:01
10.279 +0,54%
Francoforte 14:01
24.719 +0,73%

Piazza Affari: calo per Safilo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Safilo
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di occhiali da sole e da vista, che passa di mano con un calo del 2,11%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Safilo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,25%, rispetto a -0,99% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Tecnicamente, la big dell'occhialeria è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,168 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,023. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,313.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```