Milano 12:11
46.310 +1,19%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:11
10.657 +0,95%
Francoforte 12:11
25.230 +0,92%

Piazza Affari: calo per Safilo

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di occhiali da sole e da vista, con un ribasso del 2,02%.

Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico della big dell'occhialeria mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,923 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,957. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,909.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
