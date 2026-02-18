Piazza Affari: calo per Safilo

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di occhiali da sole e da vista
, con un ribasso del 2,02%.
Lo scenario su base settimanale di Safilo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della big dell'occhialeria
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,923 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,957. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,909.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)