Saipem, nuovo contratto offshore da 500 milioni di dollari in Arabia Saudita

(Teleborsa) - Saipem
consolida la propria leadership nel settore dell’ingegneria energetica aggiudicandosi un nuovo contratto offshore
(CRPO) in Arabia Saudita
del valore di circa 500 milioni di dollari
. L'operazione rientra nel quadro del Long Term Agreement (LTA) attualmente in vigore con il colosso nazionale Aramco
.
Il progetto
prevede che Saipem si occupi delle attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI) di una condotta da 48 pollici. L’infrastruttura
si estenderà per una lunghezza di circa 65 km offshore e 12 km onshore, includendo le relative infrastrutture sottomarine nel giacimento di Safaniya, considerato uno dei più grandi giacimenti offshore a livello globale.
Le attività offshore
saranno eseguite dalle navi da costruzione di Saipem già operative nella regione, garantendo efficienza esecutiva e affidabilità. Al contempo, le attività di fabbricazione verranno realizzate presso il cantiere saudita della società, la Saipem Taqa Al-Rushaid Fabricators Co. Ltd.
a Dammam
. Questa scelta operativa permette di rafforzare la presenza industriale dell’azienda nel Regno, valorizzando le competenze e le risorse locali nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza, qualità e tutela ambientale.
Questo nuovo contratto non solo rafforza la presenza di lunga data di Saipem in Arabia Saudita
, ma consolida ulteriormente la relazione strategica
con Aramco, confermando la capacità del gruppo italiano di fornire soluzioni integrate e di alta qualità per la realizzazione di infrastrutture energetiche complesse e strategiche per il mercato mediorientale.