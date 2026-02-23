Saipem, nuovo contratto offshore da 500 milioni di dollari in Arabia Saudita

Saipem

(Teleborsa) -consolida la propria leadership nel settore dell’ingegneria energetica aggiudicandosi un(CRPO) indel valore di circa. L'operazione rientra nel quadro del Long Term Agreement (LTA) attualmente in vigore con il colosso nazionaleIlprevede che Saipem si occupi delle attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI) di una condotta da 48 pollici. L’si estenderà per una lunghezza di circa 65 km offshore e 12 km onshore, includendo le relative infrastrutture sottomarine nel giacimento di Safaniya, considerato uno dei più grandi giacimenti offshore a livello globale.Lesaranno eseguite dalle navi da costruzione di Saipem già operative nella regione, garantendo efficienza esecutiva e affidabilità. Al contempo, le attività di fabbricazione verranno realizzate presso il cantiere saudita della società, la. Questa scelta operativa permette di rafforzare la presenza industriale dell’azienda nel Regno, valorizzando le competenze e le risorse locali nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza, qualità e tutela ambientale.Questo nuovo contratto non solo rafforza la presenza di lunga data di Saipem in, ma consolida ulteriormente lacon Aramco, confermando la capacità del gruppo italiano di fornire soluzioni integrate e di alta qualità per la realizzazione di infrastrutture energetiche complesse e strategiche per il mercato mediorientale.