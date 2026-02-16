Eni conferma importante scoperta di petrolio nell'offshore dell'Angola

Eni

Saipem

Bp

(Teleborsa) -ha confermato un’importantenel pozzo esplorativo, a circa 18 km dalla FPSO Olombendo. Le stime preliminari indicano un volume pari a circaIl, avviato il 10 gennaio 2026, è statoa una profondità d’acqua di 667 metri. Il pozzo ha incontrato arenarie mineralizzate ad olio in diversi intervalli del Miocene superiore, caratterizzate da eccellenti proprietà petrofisiche. Una campagna completa di acquisizione dati, compreso il campionamento dei fluidi, ha confermato la qualità del giacimento e le caratteristiche dei fluidi.La presenza dinelle vicinanze aumenta ulteriormente ile ne migliora le prospettive di sviluppo.(36,84%), in partnership(26,32%)(36,84%). Azule Energy è controllata in parti uguali da Eni e, e questo successo conferma ulteriormente la solidità del portafoglio Upstream in Angola.