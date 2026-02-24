AI & Insurtech 2026: dall'innovazione sperimentale all'AI come architettura del business assicurativo

(Teleborsa) - Riparte il calendario eventi diche inaugura il 2026 con la terza edizione dell'appuntamento dedicato all'intelligenza artificiale nel settore assicurativo: "AI & Insurtech – Dalla sperimentazione all'infrastruttura: governare l'AI nel settore assicurativo", che si terrà il 26 marzo 2026 presso Le Village by CA Milano (Corso di Porta Romana 61). L'evento rappresenta oggi il principale appuntamento italiano dedicato all', con un focus chiaro: il passaggio dall'adozione sperimentale dell'AI alla sua integrazione come infrastruttura strategica, scalabile e governata.La giornata si aprirà con l'intervento diche offrirà una lettura strategica dell'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale nel settore assicurativo, sempre più configurata come infrastruttura abilitante per governance, compliance e resilienza industriale. Nel suo intervento saranno presentati anche i più recenti dati sugli investimenti del settore: secondo le elaborazioni di IIA, il 2025 si è chiuso con 1,3 miliardi di euro di investimenti complessivi in innovazione assicurativa (in crescita rispetto alla stima iniziale di 1,2 miliardi), di cui 130 milioni destinati a soluzioni di AI. Per il 2026 è previsto un ulteriore incremento fino a 1,65 miliardi di euro, con 250 milioni dedicati all'Intelligenza Artificiale, a conferma del ruolo sempre più centrale dell'AI nei processi core delle compagnie. Seguirà l'intervento di, che presenterà la nuova edizione dell'Insurtech Investment Index realizzato dall'Osservatorio in collaborazione con IIA, offrendo un'analisi aggiornata dello stato dell'ecosistema. La giornata proseguirà con keynote e panel che vedranno il coinvolgimento di rappresentanti di primarie aziende tecnologiche internazionali, tra cui Google Cloud, Amazon e Microsoft."L'Intelligenza Artificiale non è più una promessa futura: oggi è una realtà concreta che sta già trasformando i processi core delle compagnie, dalla gestione dei sinistri alla personalizzazione delle polizze, fino ai modelli di relazione con il cliente – dichiara–. L'AI influenza già i mercati, orienta gli investimenti, ridefinisce competenze e modelli organizzativi. I numeri confermano che siamo entrati in una fase di maturità: chi investe oggi in infrastrutture e soluzioni di AI sta definendo i futuri equilibri competitivi del settore".L'evento offrirà, inoltre, unolo sviluppo delle competenze e la valorizzazione dei giovani talenti, elementi fondamentali per sostenere la crescita del mercato attraverso l'ingresso di nuove risorse. Oggi il settore assicurativo soffre di un gap di competenze digitali e di una scarsa educazione assicurativa diffusa: in Europa oltre il 60% delle compagnie segnala difficoltà nel reperire profili digitali adeguati, mentre le reti distributive devono gestire una crescente complessità normativa, di prodotto e di compliance.passerà dalla capacità di attrarre e formare nuove professionalità in grado di integrare competenze tecnologiche, visione strategica e sensibilità ai temi etici e regolatori. Un impegno che si concretizza nel programma Talent for Insurance promosso da IIA, pensato per rafforzare il dialogo tra industria, università e nuove generazioni.A conclusione dell'evento saranno assegnati per la prima volta glipensati per valorizzare i progetti a maggiore impatto industriale, che saranno attribuiti in sei categorie — Underwriting Intelligente; Prevenzione e Riduzione del Rischio; Claims & Operations Excellence; Customer Experience & Distribuzione; AI Responsabile, Sicura ed Explainable; Best AI Transformation Impact — con due riconoscimenti per ciascuna categoria.