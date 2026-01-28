ItaliaFintech: Portolano nuovo Presidente

(Teleborsa) - L’Assemblea di ItaliaFintech
ha nominato Alessandro Portolano
nuovo Presidente dell’Associazione. Partner di Chiomenti, è uno dei principali esperti europei di regolamentazione bancaria e finanziaria e fintech,
assistendo istituzioni finanziarie italiane e internazionali su operazioni complesse, innovazione digitale e rapporti con le autorità di vigilanza.La sua nomina
arriva in un momento di profondo cambiamento per il settore fintech, segnato dall’entrata in vigore di nuove normative europee, dall’evoluzione dei modelli di open finance, dalla crescente diffusione dell’intelligenza artificiale e delle cripto-attività e dall’integrazione sempre più stretta tra tecnologia e servizi bancari.