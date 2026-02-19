Yolo, concluso il periodo di offerta dell’aumento di capitale: i diritti inoptati in Borsa il 25 e 26 febbraio

YOLO Group

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, comunica che in data odierna si è conclusa l’offerta in opzione delle massime n. 7.027.035 azioni ordinarie Yolo di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 dicembre 2025 ed eseguito in data 21 gennaio 2026 per un importo massimo di Euro 6.000.000, in esercizio delle delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2025.Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 26 gennaio 2026 e conclusosi in data odierna, 19 febbraio 2026, sono state sottoscritte n. 1.675.630 Nuove Azioni, pari al 24% del totale delle Nuove Azioni, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,85 (di cui Euro 0,01 acapitale sociale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo) per un controvalore complessivo pari a Euro 1.424.285,50 (comprensivo di sovrapprezzo).Sono in corso interlocuzioni avanzate con ulteriori potenziali nuovi investitori, finalizzate al collocamento delle azioni inoptate.I rimanenti n. 9.632.529 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 5.351.405 Nuove Azioni per un controvalore complessivo pari a Euro 4.548.694,25 saranno offerti in Borsa, nelle sedute del 25 e 26 febbraio 2026, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (“Offerta in Borsa”).Nel corso della seduta del 25 febbraio 2026 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta successiva del 26 febbraio 2026 saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nella seduta precedente.I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,85 cadauna, nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni 9 Diritti Inoptati acquistati.L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli entro e non oltre il 26 febbraio 2026, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 25 febbraio 2026 o entro e non oltre il 27 febbraio 2026, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l’Offerta in Borsa si chiuda il 26 febbraio 2026.Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data. MIT Sim coordinerà l’Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati che saranno offerti su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, con codice ISIN IT0005691438.La società ricorda che a valle del processo di offerta dei diritti inoptati il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito della delega conferita, mantiene la facoltà di proseguire l’attività di collocamento delle Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate entro il termine del 31 dicembre 2026.Le risorse finanziarie raccolte dall’aumento di capitale saranno impiegate per attuare il Piano Strategico 2026 - 2028, approvato lo scorso 15 dicembre 2025 dal Consiglio di amministrazione, che si articola in tre direttrici strategiche: crescita organica e inorganica dell’attività di broker assicurativo digitale; valorizzazione della business line Tech Services, anche tramite l’individuazione di un partner strategico; e razionalizzazione e ottimizzazione della struttura dei costi.