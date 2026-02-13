Generali: piattaforma PASS Insurance di RGI per supportare l'operatività Vita, Danni e i sinistri

(Teleborsa) - RGI, leader europeo nelle piattaforme digitali core per il settore assicurativo, annuncia oggi cheha scelto laal termine di un articolato processo di selezione internazionale, per centralizzare e modernizzare i propri sistemi Vita, Danni e Sinistri in diversi Paesi europei.consentirà a Generali di operare su un'unica piattaforma tecnologica assicurativa in specifiche business unit. Il sistema è già operativo in Spagna e Svizzera ed è attualmente in fase di estensione in Portogallo, Ungheria, Slovenia e Croazia, per un perimetro iniziale di circa 15 milioni di polizze gestite.è una piattaforma core assicurativa moderna, modulare e completamente integrata, progettata per operare su larga scala in contesti di gruppo e internazionali, grazie ad un livello di localizzazione per Paese in grado di gestire lingue e normative locali e di supportare end-to-end la gestione di polizze e sinistri. La sua architettura consente la standardizzazione dei processi e dei dati tra i diversi mercati, abilitando, grazie alla modularità del sistema, un percorso di innovazione graduale e continuo, e combinando governance e controllo operativo centrale con autonomia e flessibilità locale grazie ad un'elevata configurabilità.PASS rappresenta la dorsale tecnologica dell'iniziativa di Generali denominatauno dei pilastri abilitanti del piano strategico del Gruppo nell'ambito dei servizi condivisi.Il programma sarà gestito e ulteriormente sviluppato da, la nuova software factory costituita da Generali per accelerare la trasformazione tecnologica del Gruppo in linea con il proprio piano strategico, combinando competenze assicurative, capacità tecnologiche e delivery su scala industriale."Questo traguardo – si legge in una nota – è il risultato degli importanti e costanti investimenti di RGI sulla ricerca e sviluppo, in particolare sulla modernizzazione e trasformazione architetturale della propria piattaforma, che hanno portato alla realizzazione di una soluzione core assicurativa progettata per contesti complessi e distribuiti, predisposta per il cloud e supportata da funzionalità di Intelligenza Artificiale.ha già un ruolo centrale nell'evoluzione di PASS, grazie a funzionalità AI-powered integrate nei processi di sviluppo, configurazione, controllo qualità e gestione operativa, all'interno di una roadmap che ha l'obiettivo di accelerare ulteriormente l'automazione, l'efficienza e le capacità decisionali lungo l'intera catena del valore assicurativa".Il progetto rappresenta un modello di riferimento per iche intendono ridurre la complessità, accelerare i tempi di lancio di nuovi servizi e modernizzare i propri sistemi core di gestione delle polizze e dei sinistri, mantenendo una forte governance centrale e la flessibilità a livello locale. L'esperienza maturata attraverso il programma di Generali consolida ulteriormente il posizionamento di RGI come partner tecnologico strategico per le compagnie assicurative che operano su più Paesi, grazie a una piattaforma riconosciuta e scalabile e grazie ad un modello di implementazione in grado di supportare programmi di trasformazione digitale complessi e pluriennali."La decisione di Generali di scegliere RGI al termine di un processo internazionale altamente competitivo rappresenta una forte validazione della visione, degli investimenti e delle competenze che abbiamo costruito nel corso degli anni – ha dichiarato–. PASS non è solo un sistema core assicurativo, ma una piattaforma strategica progettata per abilitare modelli di servizio condivisi, eccellenza operativa e innovazione continua su larga scala. Questa iniziativa ci dimostra come la combinazione di sistemi moderni, governance solida e collaborazione efficace possa diventare un punto di riferimento per l'evoluzione digitale dei grandi player assicurativi europei"."La decisione di Generali di investire sulla nostra piattaforma è un forte riconoscimento della nostra abilità nel creare e sviluppare centri di competenza strutturati e basati sul nostro core system – ha dichiarato–. Questa scelta riflette la fiducia nella nostra tecnologia e nella nostra capacità di trasferire know-how, sviluppare competenze avanzate e abilitare una gestione agile nel tempo su una piattaforma core condivisa, progettata per operare in contesti internazionali".