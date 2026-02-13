Generali: piattaforma PASS Insurance di RGI per supportare l'operatività Vita, Danni e i sinistri

(Teleborsa) - RGI, leader europeo nelle piattaforme digitali core per il settore assicurativo, annuncia oggi che Generali
ha scelto la piattaforma PASS Insurance di RGI,
al termine di un articolato processo di selezione internazionale, per centralizzare e modernizzare i propri sistemi Vita, Danni e Sinistri in diversi Paesi europei.PASS Insurance
consentirà a Generali di operare su un'unica piattaforma tecnologica assicurativa in specifiche business unit. Il sistema è già operativo in Spagna e Svizzera ed è attualmente in fase di estensione in Portogallo, Ungheria, Slovenia e Croazia, per un perimetro iniziale di circa 15 milioni di polizze gestite. PASS Insurance
è una piattaforma core assicurativa moderna, modulare e completamente integrata, progettata per operare su larga scala in contesti di gruppo e internazionali, grazie ad un livello di localizzazione per Paese in grado di gestire lingue e normative locali e di supportare end-to-end la gestione di polizze e sinistri. La sua architettura consente la standardizzazione dei processi e dei dati tra i diversi mercati, abilitando, grazie alla modularità del sistema, un percorso di innovazione graduale e continuo, e combinando governance e controllo operativo centrale con autonomia e flessibilità locale grazie ad un'elevata configurabilità.
PASS rappresenta la dorsale tecnologica dell'iniziativa di Generali denominata "Insurance in a Box",
uno dei pilastri abilitanti del piano strategico del Gruppo nell'ambito dei servizi condivisi.
Il programma sarà gestito e ulteriormente sviluppato da RGI e da Generali Core Tech
, la nuova software factory costituita da Generali per accelerare la trasformazione tecnologica del Gruppo in linea con il proprio piano strategico, combinando competenze assicurative, capacità tecnologiche e delivery su scala industriale.
"Questo traguardo – si legge in una nota – è il risultato degli importanti e costanti investimenti di RGI sulla ricerca e sviluppo, in particolare sulla modernizzazione e trasformazione architetturale della propria piattaforma, che hanno portato alla realizzazione di una soluzione core assicurativa progettata per contesti complessi e distribuiti, predisposta per il cloud e supportata da funzionalità di Intelligenza Artificiale. L'Intelligenza Artificiale
ha già un ruolo centrale nell'evoluzione di PASS, grazie a funzionalità AI-powered integrate nei processi di sviluppo, configurazione, controllo qualità e gestione operativa, all'interno di una roadmap che ha l'obiettivo di accelerare ulteriormente l'automazione, l'efficienza e le capacità decisionali lungo l'intera catena del valore assicurativa".
Il progetto rappresenta un modello di riferimento per i grandi gruppi assicurativi pan-europei
che intendono ridurre la complessità, accelerare i tempi di lancio di nuovi servizi e modernizzare i propri sistemi core di gestione delle polizze e dei sinistri, mantenendo una forte governance centrale e la flessibilità a livello locale. L'esperienza maturata attraverso il programma di Generali consolida ulteriormente il posizionamento di RGI come partner tecnologico strategico per le compagnie assicurative che operano su più Paesi, grazie a una piattaforma riconosciuta e scalabile e grazie ad un modello di implementazione in grado di supportare programmi di trasformazione digitale complessi e pluriennali.
"La decisione di Generali di scegliere RGI al termine di un processo internazionale altamente competitivo rappresenta una forte validazione della visione, degli investimenti e delle competenze che abbiamo costruito nel corso degli anni – ha dichiarato Gianni Camisa, CEO di RGI
–. PASS non è solo un sistema core assicurativo, ma una piattaforma strategica progettata per abilitare modelli di servizio condivisi, eccellenza operativa e innovazione continua su larga scala. Questa iniziativa ci dimostra come la combinazione di sistemi moderni, governance solida e collaborazione efficace possa diventare un punto di riferimento per l'evoluzione digitale dei grandi player assicurativi europei".
"La decisione di Generali di investire sulla nostra piattaforma è un forte riconoscimento della nostra abilità nel creare e sviluppare centri di competenza strutturati e basati sul nostro core system – ha dichiarato Paolo Simoni, Country Manager Italy di RGI
–. Questa scelta riflette la fiducia nella nostra tecnologia e nella nostra capacità di trasferire know-how, sviluppare competenze avanzate e abilitare una gestione agile nel tempo su una piattaforma core condivisa, progettata per operare in contesti internazionali".