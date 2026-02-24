Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio
Composto ribasso per il maggiore indice americano, in flessione dell'1,04% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'S&P 500, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6.813,8. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6.885,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6.789,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)