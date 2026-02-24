Banca Popolare di Puglia e Basilicata, utile netto accelera a 57,3 milioni nel 2025

(Teleborsa) - Il Cda dellaha approvato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2025 che evidenzia risultati positivi sotto il profilo gestionale, strategico e di impegno ESG, confermando altresì la solidità e la capacità di crescita anche in un contesto macroeconomico caratterizzato dalla progressiva riduzione dei tassi di interesse e da persistenti tensioni geopolitiche.Il 2025 rappresenta ildi operatività della Banca successivo allaconseguente alla, perfezionata il 7 dicembre 2024.Sotto il profilo gestionale il risultato di maggior rilievo è rappresentato dalla performance reddituale, con il conseguimentodell’di esercizio pari a 57,3 milioni (+39% rispetto ai 41,3 mln del 2024 che includevano il ramo ceduto).L’si attesta a 77,4 milioni, in crescita del 23,7%. Il dato comprende undi 17 milioni, derivante dalla cessione del ramo d’azienda merchant acquiring a Nexi, perfezionata il 31 maggio 2025, e continua arisentire dei costi legati al salvataggio di Eurovita.Ilsi attesta a 405,1 mln di euro in aumento del 13% rispetto a fine 2024 (358,5 mln di euro), mentreilraggiunge il 15% (10,7% al netto dei proventi non ricorrenti).La dinamica deievidenzia, a parità di perimetro, una crescita dell’1,1% del margine di intermediazione primario, sostenutadall’incremento del, nonostante il sensibile calo dei tassi di mercato.Ildella gestione finanziaria, pari a 189,5 milioni, riflette invece la progressiva riduzione del fairvalue del portafoglio di crediti fiscali destinati alla vendita.Lesi attestano a 11,5 milioni, in diminuzione di 4,0 mln rispetto all’esercizio precedente, cherisentiva di un maggiore impairment dei titoli valutati al costo ammortizzato.Ilsi mantiene su livelli coerenti con la qualità del portafoglio, attestandosi a 42 bps.Gliammontano a 117,9 milioni, registrando una lieve crescita a parità di perimetro, principalmente a causadell’aumento dei costi del personale legato alle ultime tranche dell’incremento previsto dal CCNL. Ilsi attestaal 62,2%.Laraggiunge 6.824 milioni, in crescita dell’1,6% rispetto a fine 2024, con lache aumenta del 3,6%, attestandosi a 4.388 milioni; ladiminuisce dell’1,8% in ragione dei riscatti delle polizze ex Eurovita.Per quanto riguarda la gestione del credito, lemostrano risultati positivi, con nuovi finanziamentidestinati allo sviluppo dell’economia locale – privati e imprese – superiori a 420 milioni.Gliregistrano una crescita del 2,8%, superando i 2.114 milioni nella componente mutui e sovvenzioni, afronte di una crescita media di Sistema pari all’1,1%.