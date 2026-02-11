Banca Agricola Popolare di Sicilia, risultati record nel 2025 con utile lordo a 60,5 milioni (+70%)

(Teleborsa) -(BAPS) ha chiuso il 2025 con undi 60,5 milioni, in crescita del 70% rispetto all'anno precedente. Si tratta didella storia dell'Istituto, che oggi vanta una solidità patrimoniale ai vertici del sistema bancario italiano con uno al 25,7%, in crescita a/a di 340 punti base..L’equivale a 41,7 milioni di euro, stabile rispetto all’utile netto core 2024 (42,4 milioni). Ilsi attesta al 13,4%, migliore del target di fine Piano.In particolare, ilsi è attestato a 209,4, milioni, in crescita del 19,4% anno su anno, per effetto dello sviluppo del(143,3 milioni, +7,3% anno su anno), effetto congiunto tra il consolidamento della componente clientela e il contributo anticiclo del portafoglio proprietario. Inoltre, prosegue il percorso di sviluppo industriale delle, in crescita del 20,6% anno su anno ed attestatesi a 64,4 milioni.Ilè aumentato del 12,5% oltre la soglia di 1,5 miliardi e sono ulteriormente calati icon unnetto a 0,8%.Scope Rating ha confermato il rating “investment grade”., ha commentato: “Il 2025 rappresenta un anno di piena maturità del percorso societario intrapreso negli ultimi anni, costruito con visione, disciplina e una governance solida. I risultati approvati oggi testimoniano la capacità di BAPS di completare efficacemente il processo di integrazione, generando così valore in modo sostenibile per l’intera compagine sociale e rafforzando al tempo stesso la solidità patrimoniale e il legame con i territori. Abbiamo conseguito uno dei migliori risultati della nostra storia non come fine, ma come tappa di un cammino coerente: una banca sempre capace di mantenere una costante attenzione agli azionisti, sempre più affidabile per famiglie e imprese, sempre più responsabile verso le comunità servite”., ha commentato: “Il 2025 è l’anno in cui il lavoro degli ultimi esercizi si traduce in risultati tangibili e strutturali, sia sul piano patrimoniale sia sul piano economico. Abbiamo costruito una banca più forte, più efficiente e più pronta a sostenere la crescita futura, anche in un contesto macroeconomico complesso. L’innovativa operazione di capital management Germoglia ha rappresentato una scelta chiara di trasparenza e di allineamento tra valore economico e valore riconosciuto agli azionisti, rafforzando ulteriormente la fiducia nella Banca. I risultati record di quest’anno sono la conferma che il nostro modello funziona: siamo entrati nella piena esecuzione del Piano d’Impresa Futura, che punta su efficienza, innovazione, crescita commerciale e centralità delle persone. Stiamo continuando ad investire per dare continuità al progetto di BAPS: una banca capace di anticipare il futuro e di generare sviluppo stabile per il Sud”.