USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 6 febbraio

USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 6 febbraio su base settimanale (WoW) 454,45 Mln unità, in aumento rispetto al precedente 232K unità (la previsione era 222K unità).

