USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 30 gennaio

USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 30 gennaio su base settimanale (WoW) 231K unità, in aumento rispetto al precedente 209K unità (la previsione era 212K unità).

