Gerresheimer, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di packaging, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,91% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Gerresheimer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di contenitori, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 17,89 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 18,51 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 17,59.

