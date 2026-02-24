Milano 9:16
46.522 -0,38%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 9:16
10.665 -0,18%
24.923 -0,27%

Appuntamenti macroeconomici del 24 febbraio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 24 febbraio 2026
(Teleborsa) -
Martedì 24/02/2026
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 104 punti; preced. 105 punti)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 1,3%)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -4 punti; preced. -6 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 87,6 punti; preced. 84,5 punti)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```