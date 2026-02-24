Appuntamenti macroeconomici del 24 febbraio 2026

(Teleborsa) - Martedì 24/02/2026
08:45 Francia
: Fiducia imprese, mensile (atteso 104 punti; preced. 105 punti)
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
16:00 USA
: Vendite ingrosso, mensile (preced. 1,3%)
16:00 USA
: Indice Fed Richmond (atteso -4 punti; preced. -6 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 87,6 punti; preced. 84,5 punti)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))