Milano 14:13
46.522 -0,38%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:13
10.680 -0,05%
Francoforte 14:13
24.951 -0,16%

Londra: brillante l'andamento di Halma

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, con un rialzo del 2,11%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Halma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,81%, rispetto a +1,99% del principale indice della Borsa di Londra).


Tecnicamente, Halma è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 40,82 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,09. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 41,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
