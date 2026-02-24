Londra: brillante l'andamento di Halma

(Teleborsa) - Bene il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro
, con un rialzo del 2,11%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Halma
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,81%, rispetto a +1,99% del principale indice della Borsa di Londra
).
Tecnicamente, Halma
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 40,82 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,09. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 41,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)