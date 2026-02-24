Madrid: performance negativa per Indra

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che tratta con una perdita del 2,39%.
La tendenza ad una settimana di Indra
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 50,4 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 52,25. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 49,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)