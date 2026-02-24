Milano, MICAM disegna il futuro della scarpa: innovazione al centro e focus sui giovani

(Teleborsa) - Inaugurate Micam e Mipel
, le due manifestazioni internazionali di riferimento dedicate rispettivamente a calzatura e pelletteria e accessorio moda in Fiera Milano fino al 24 febbraio
nel segno di format rinnovati e nuove collezioni,
completando così l'apertura dell'hub Fashion Link Milano.
Da ieri sono aperte Fashion&Jewels,
manifestazione dedicata ad accessori, abbigliamento e gioielli, Sì Sposaitalia Collezioni (bridal, cerimonia, eveningwear)e TheOneMilano, salone dell''outerwear e 'haut-à-porter di fascia alta.
All’apertura hanno preso parte il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, l’ assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Debora Massari, il presidente di Micam e Assocalzaturifici Giovanna Ceolini e il presidente di Mipel Claudia Sequi.Focus
sulla formazione dei giovani con l' Academy Hub di Micam,
una vera e propria “fabbrica”
dove gli studenti possono seguire e scoprire tutti i segreti del settore, dal design alla realizzazione del prodotto da indossare. Firmato un Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e del Merito, Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda. "Noi crediamo che la sinergia con altre fiere possa portare grandi vantagg
i non solo a noi che mostriamo tutto il comparto pelle, ma soprattutto perchè i buyer possono ottimizzare il già poco tempo che hanno passando velocemente da una fiera all' altra e facendo così acquisti ancora più mirati", sottolinea Ceolini,
presidente di MICAM e Assocalzaturifici che sottolinea: "c'è ovviamente attenzione verso le tensioni geopolitiche ma "noi siamo resilienti,
conosciamo il valore del nostro prodotto e soprattutto sappiamo che i consumatori, specie gli stranieri, sono fiduciosi di riceverlo, il Made in italy è fondamentale, per questo il nostro approccio è quello di sempre, ossia affrontare i problemi con la volontà di risolverli".
Grazie alla partecipazione di 795 marchi, di cui 402 internazionali e 393 italiani, risultato che attesta la centralità strategica della manifestazione nel panorama mondiale, MICAM 101
inaugura una nuova edizione all’insegna della crescita e dell’innovazione, confermandosi la piattaforma fieristica globale di riferimento per l’industria calzaturiera.
Rispetto all’edizione precedente, MICAM
evolve ulteriormente il proprio modello, trasformandosi in un ecosistema sempre più orientato alle esigenze del mercato. Grazie a un forte investimento nel programma di incoming internazionale e in una selezione altamente qualificata di buyer, la fiera rafforza la sua vocazione al supporto dell’export e dei processi di internazionalizzazione.