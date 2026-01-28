Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:16
26.016 +0,30%
Dow Jones 18:16
49.042 +0,08%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

Mobilità digitale: Muoviti Italia chiede regole chiare e concorrenza leale per Milano-Cortina

Economia
Mobilità digitale: Muoviti Italia chiede regole chiare e concorrenza leale per Milano-Cortina
(Teleborsa) - In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, il tema della mobilità digitale torna al centro del dibattito pubblico. Secondo Muoviti Italia – la rete nazionale che riunisce associazioni, imprese e cittadini impegnati per una mobilità più innovativa, accessibile e sostenibile – le recenti indiscrezioni su possibili accordi privilegiati tra singole piattaforme digitali e operatori NCC pongono questioni rilevanti in termini di concorrenza e interesse generale.


“Milano-Cortina 2026 deve essere un banco di prova per una mobilità moderna, inclusiva e realmente competitiva” dichiara Andrea Giuricin, portavoce di Muoviti Italia. “Un evento di portata globale non può diventare un’eccezione alle regole del mercato. Servono regole chiare e uguali per tutti, apertura e neutralità, evitando modelli chiusi o accordi esclusivi che rischiano di ridurre la concorrenza, comprimere l’innovazione, indebolire il ruolo degli autisti professionali e limitare i benefici per cittadini e visitatori, ben oltre la durata dei Giochi”.


Condividi
```