Mobilità digitale: Muoviti Italia chiede regole chiare e concorrenza leale per Milano-Cortina

(Teleborsa) - In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026
, il tema della mobilità digitale torna al centro del dibattito pubblico. Secondo Muoviti Italia –
la rete nazionale che riunisce associazioni, imprese e cittadini impegnati per una mobilità più innovativa, accessibile e sostenibile – le recenti indiscrezioni su possibili accordi privilegiati tra singole piattaforme digitali e operatori NCC pongono questioni rilevanti in termini di concorrenza e interesse generale.“Milano-Cortina 2026
deve essere un banco di prova per una mobilità moderna, inclusiva e realmente competitiva” d
ichiara Andrea Giuricin,
portavoce di Muoviti Italia. “Un evento di portata globale non può diventare un’eccezione alle regole del mercato. Servono regole chiare e uguali per tutti, apertura e neutralità, evitando modelli chiusi o accordi esclusivi che rischiano di ridurre la concorrenza, comprimere l’innovazione, indebolire il ruolo degli autisti professionali e limitare i benefici per cittadini e visitatori, ben oltre la durata dei Giochi”.