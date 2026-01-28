Mobilità digitale: Muoviti Italia chiede regole chiare e concorrenza leale per Milano-Cortina

(Teleborsa) - In vista delle, il tema della mobilità digitale torna al centro del dibattito pubblico. Secondola rete nazionale che riunisce associazioni, imprese e cittadini impegnati per una mobilità più innovativa, accessibile e sostenibile –deve essere unichiaraportavoce di Muoviti Italia. “Un evento di portata globale non può diventare un’eccezione alle regole del mercato. Servono regole chiare e uguali per tutti, apertura e neutralità, evitando modelli chiusi o accordi esclusivi che rischiano di ridurre la concorrenza, comprimere l’innovazione, indebolire il