New York: si muove a passi da gigante Henry Schein

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società di forniture medicali per dentisti e medici
, che tratta in rialzo dell'8,04%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Henry Schein
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Henry Schein
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 89,64 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 84,11. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 95,16.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)