New York: si muove a passi da gigante Henry Schein

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società di forniture medicali per dentisti e medici, che tratta in rialzo dell'8,04%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Henry Schein rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Henry Schein è in rafforzamento con area di resistenza vista a 89,64 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 84,11. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 95,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
