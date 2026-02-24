New York: si muove a passi da gigante Henry Schein

società di forniture medicali per dentisti e medici

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la, che tratta in rialzo dell'8,04%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 89,64 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 84,11. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 95,16.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)