Parigi: andamento negativo per Credit Agricole

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,11%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,51 Euro e primo supporto individuato a 18,21. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,81.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)