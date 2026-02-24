Parigi: andamento negativo per Credit Agricole

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca francese
, con una flessione del 2,11%.
Il trend di Credit Agricole
mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo dell'Istituto di credito francese
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,51 Euro e primo supporto individuato a 18,21. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)