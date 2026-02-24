Milano 11:07
Parigi: andamento rialzista per Renault
(Teleborsa) - Seduta positiva per la casa automobilistica francese, che avanza bene dell'1,91%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Renault rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Renault mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 32,22 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 32,84. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 31,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
