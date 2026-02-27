Piazza Affari: rosso per Mediobanca

(Teleborsa) - Rosso per l'istituto di piazzetta Cuccia
, che sta segnando un calo del 3,05%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Mediobanca
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di breve periodo della banca d'affari italiana
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 19,65 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 18,81. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 20,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)