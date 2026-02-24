Piazza Affari: positiva la giornata per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda italo-francese di semiconduttori
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di STMicroelectronics
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,28 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 28,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)