Piazza Affari: positiva la giornata per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda italo-francese di semiconduttori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.


Lo status tecnico di STMicroelectronics è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,28 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 28,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
