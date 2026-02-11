Piazza Affari: in calo Banca MPS

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'istituto di Rocca Salimbeni
, con una flessione del 3,38%.
L'andamento di Monte Paschi
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario di Banca Monte dei Paschi
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,359 Euro. Prima resistenza a 8,716. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,233.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)