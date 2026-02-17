Piazza Affari: positiva la giornata per Banca MPS

(Teleborsa) - Bene l'istituto di Rocca Salimbeni
, con un rialzo del 2,67%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monte Paschi
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Banca Monte dei Paschi
evidenzia un declino dei corsi verso area 8,222 Euro con prima area di resistenza vista a 8,609. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,971.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)